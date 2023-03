Calciomercato Juve, Yildiz potrebbe chiedere la cessione, c’è il Benfica

Calciomercato Juve: il giovane talento turco-tedesco della Juve, Kenan Yildiz, potrebbe lasciare Torino al termine della stagione: piace al Benfica

Kenan Yildiz, giovane talentuoso attaccante turco-tedesco della Juve Primavera potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland l’attaccante non sarebbe soddifatto per il mancato rispetto di alcune promesse da parte del club, tra cui il passaggio alla Next Gen nel corso della stagione.

In caso di addio, il contratto scade in ogni caso nel 2025, la squadra che più sarebbe interessata al giovane attaccante è il Benfica.

