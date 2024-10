Juventus, agente Raspadori: «Sta bene a Napoli, ma...»

Il procuratore dell’attaccante del Napoli ha parlato di un possibile trasferimento alla Juventus

Tullio Tinti, agente dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, ha parlato a margine dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società).

Il procuratore è intervenuto circa la possibilità di vedere l’ex Sassuolo alla Juventus, squadra alla ricerca di uno sostituto di Vlahovic considerando l’infortuno di Milik e il solo Vlahovic a sostenere il peso dell’attacco bianconero.

LE PAROLE – «Raspadori – Juve? Sta bene a Napoli, ma Giuntoli lo conosce bene e lo stima».

Bisognerà vedere se a gennaio lo stesso direttore sportivo bianconero proverà a tentare gli azzurri con un’offerta importante sul piatto o se altrimenti virerà su altri obiettivi.

Al momento risulta in pole Beto, ex attaccante dell’Udinese, ora all’Everton. In tutto ciò non bisogna però escludere né Kalimuendo né David, anche se quest’ultimo è più probabile vederlo alla Juventus a fine stagione a parametro zero.