Calciomercato Juventus, ancora viva l’idea CALAFIORI: Giuntoli alla finestra, la situazione tra Bologna e Arsenal

La Juventus osserva mentre Arsenal e Bologna non trovano l’accordo per il difensore Riccardo Calafiori. Le ultime

Sembrava un affare fatto, ma nel calciomercato nulla lo è fino alla firma sul contratto. Lo dimostra l’operazione Calafiori, promesso sposo all’Arsenal salvo poi bloccarsi tutto per questione di percentuali.

Secondo Tuttosport, il Bologna non è soddisfatto della clausola di rivendita del Basilea al 50% e dunque chiede all’Arsenal uno sforzo maggiore, anche se al momento i Gunners non sembrano convinti. Per questo la Juventus rimane alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi.