Calciomercato Juventus, ILING e BARRENECHEA all’Aston Villa: il comunicato UFFICIALE del club bianconero

È arrivata l’ufficialità del trasferimento di Iling e Barrenechea dalla Juventus all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato verso le 11:30 di questo primo giorno di luglio: Iling Jr e Barrenchea si trasferiscono all’Aston Villa nell’affare che ha portato Douglas Luiz alla Juventus.

Ritorno in Inghilterra e dunque in patria per l’esterno bianconero, prelevato dal Chelsea e che ora si giocherà le sue carte al Villa Park. Per Barrenechea una nuova avventura, stavolta a titolo definitivo, dopo il prestito al Frosinone.

IL COMUNICATO – Le strade di Samuel Iling-Junior e della Juventus si dividono dopo 4 anni passati insieme: il calciatore classe 2003 si trasferisce all’Aston Villa.

IL COMUNICATO – Si separano le strade di Enzo Barrenechea e della Juventus. È ufficiale il passaggio del calciatore classe 2001 in Premier League all’Aston Villa.