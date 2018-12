La Juventus è pronta a puntare tutto su Federico Bernardeschi: l’attaccante bianconero rinnoverà fino al 2023

Federisco Bernardeschi sta stupendo tutti in questa stagione in bianconero. L’ex attaccante dei Viola, oltre ad essere migliorato dal punto di vista delle prestazioni, è aumentato anche di maturità in campo. Per questo motivo, la Juventus ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 2023. Attualmente il calciatore ha un ingaggio di 3 milioni di euro fino al 2022, dopo aver firmato un quinquennale nel 2017. Ma ora l’intenzione bianconera è quella di prolungare fino al 2023 e di ritoccare l’ingaggio fino a 4 milioni.