Juventus, il centrocampista può arrivare dalla Francia

La Juventus sonda un nome a sorpresa per il centrocampo: Cherubini pesca in Francia. Piano B per Locatelli

La trattativa per Locatelli procede a rilento con le parti che non si sono avvicinate nonostante la volontà del centrocampista sia nota: vuole solo la Juventus. I bianconeri si guardano attorno per non restare scoperti.

Tuttosport scrive dell’interesse della Juventus per Aurelien Tchouameni, 21enne centrocampista del Monaco. Grande fisico e corsa, è valutato 30 milioni di euro ma la Juventus potrebbe abbassare le pretese con qualche contropartita. Cherubini ha individuato il possibile piano B nel caso in cui Locatelli non arrivasse a Torino.

