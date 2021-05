Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Luca Pellegrini: le ultime

Luca Pellegrini non rimarrà al Genoa nella prossima stagione. Le ultime sul classe 1999 ex Roma e Cagliari

C’è anche Luca Pellegrini tra i calciatori della Juventus in prestito fino al prossimo 30 giugno. Molti rientreranno alla base e, nello specifico, sembra già deciso il futuro del terzino attualmente al Genoa.

Pellegrini è infatti reduce da un’annata piuttosto deludente, condizionata dagli infortuni, e come riportato da Gazzetta.it difficilmente resterà un’altra stagione in Liguria. Il club rossoblù non tratterà con la Juve per la conferma del classe 1999.