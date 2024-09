Calciomercato Juventus, Giuntoli dice NO al RITORNO

Il calciomercato Juventus non si ferma nemmeno a sessione conclusa: ecco le ultime mosse dei bianconeri

Novità circa il calciomercato Juventus. L’idea Tomiyasu, difensore in uscita dall’Arsenal e che sembrava poter ritornare in Serie A, è destinata a rimanere tale dopo quanto riportato da Tmw.

L’ex Bologna sarebbe felicissimo di tornare in Serie A, ma i bianconeri in realtà sembrano defilarsi. Il motivo? Il “no” dei Gunners circa la sua partenza in prestito. La richiesta di 20 milioni infatti non convince Giuntoli.