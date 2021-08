Calciomercato Juventus, i bianconeri non aspetteranno Locatelli all’infinito: c’è già l’alternativa

Calciomercato Juventus: i bianconeri non aspetteranno all’infinito Manuel Locatelli e avrebbero già trovato l’alternativa nel caso di mancato accordo con il Sassuolo

La trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli procede a ranghi serrati. Il Sassuolo non molla dalle sue richieste e vuole monetizzare (subito o in modo rateizzato) la cessione di uno dei suoi gioielli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, la Juventus non aspetterà in eterno.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

I bianconeri hanno già pronto il piano B nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine: la strada porta a Tiemouè Bakayoko del Chelsea, ex Milan, che ha passato l’ultima stagione al Napoli.