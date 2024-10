Calciomercato Juventus, derby d'Italia per il difensore

Il calciomercato Juventus condivide con l’Inter l’obiettivo di mercato per migliorare il reparto difensivo

Come spesso accade, alcuni obiettivi in sede di mercato sono condivisi da squadre dello stesso Paese. Certi passano la storia come veri e propri colpi da novanta, altri finiscono presto nel dimenticatoio.

L’ultimo nome conteso sia dal calciomercato Juventus che da quello dell’Inter è Jonathan Tah, baluardo difensivo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nonché pedina della Nazionale tedesco.

Il suo contratto con le Asprine scade nel 2025 e dopo quasi 400 partite a Leverkusen potrebbe essere arrivata l’ora di salutare la Germania e la Bundesliga, accasandosi nel campionato del Belapese.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, prima di acquistare i bianconeri devono vendere dunque Tah diventerebbe un’opzione più da considerare a zero essendo in scadenza piuttosto che un acquisto immediato.

Chi invece potrebbe arrivare proprio nel calciomercato di gennaio è Milan Skriniar. A proposito di Inter, l’ex nerazzurro con un passato anche alla Sampdoria passerebbe alla Juve in prestito.