Calciomercato Juventus, l’arrivo di Aguero legato al futuro di Dybala

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno messo gli occhi su Sergio Aguero, ma il Kun può arrivare solo in un caso

Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale: a fine stagione l’avventura al City sarà finita per Aguero. Sull’argentino ci sono vari top club, tra cui la Juventus. Il suo futuro, però, è legato all’addio di Dybala, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Solamente se la Joya dovesse partire – con il contratto in scadenza nel 2022 ancora non rinnovato – potrebbe arrivare il Kun. Con il Decreto Crescita, i bianconeri andrebbero a pagare il suo ingaggio “soltanto” 15 milioni lordi. Una prospettiva che potrebbe far decidere alla Juve di investire su di lui.