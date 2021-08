Calciomercato Juventus: Locatelli ad un punto di svolta. I dettagli

Locatelli Juve, domani l’incontro decisivo: ecco cosa filtra. La trattativa è arrivata ad un punto di svolta

Come appreso da JuventusNews24.com, è in programma per domani mattina un nuovo incontro tra i dirigenti di Juventus e Sassuolo per sbloccare la trattativa che potrebbe portare a Torino Manuel Locatelli.

Ad oggi permane una distanza di 2/3 milioni tra domanda e offerta, così come è ancora in discussione la questione legata alla contropartita tecnica. Ma per la prima volta nella lunga trattativa filtra fiducia condivisa da entrambe le società, con la sensazione che si possa arrivare ad una fumata bianca già nelle prossime ore.

