Paulinho, niente Juventus: è ufficiale, va al Bayer Leverkusen

Niente Juventus per Paulo Henrique Sampaio Filho, meglio noto come Paulinho: il fantasista brasiliano, esploso nel Vasco de Gama, è ufficialmente un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen

Sfuma un obiettivo di mercato per la Juventus. Nelle ultime settimane la dirigenza bianconera ha monitorato con grande interesse la crescita di Paulo Henrique Sampaio Filho, meglio noto come Paulinho. Classe 2000, il trequartista è esploso con la maglia del Vasco de Gama ed è diventato subito un cardine della formazione carioca. Niente da fare però per la Vecchia Signora…

A sorpresa, infatti, Paulinho è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen: il club di Bundesliga ha ufficializzato l’accordo con il club brasiliano per il trasferimento, a partire dalla prossima stagione, del gioiellino sudamericano. Le Aspirine non hanno reso note le cifre dell’accordo, ma si vocifera che i rossoneri abbiano messo sul pitto ben 30 milioni di euro per bruciare la folta concorrenza…