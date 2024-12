Calciomercato Juventus, in pausa l'affare Raspadori

L’attaccante del Napoli è finito nel mirino del calciomercato Juventus per il reparto offensivo

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è tra i nomi più caldi del calciomercato Juventus per gennaio.

Il calciatore è chiuso in azzurro poiché la prima riserva di Lukaku è sempre stato Simeone. Questo ha ridotto parecchio i minuti dell’ex Sassuolo che potrebbe voler cambiare squadre per giocare maggiormente.

La Juventus ha messo però tutto in pausa. Come scrive Tuttosport, la Juve starebbe aspettando di capire le condizioni di Milik prima di aggiungere un altro attaccante in rosa. In caso, non è da escludere l’ipotesi di uno scambio di prestiti con Danilo.