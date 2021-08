Calciomercato Juventus, il piano per chiudere l’acquisto di Locatelli

La Juventus deve piazzare l’accelerata decisiva per chiudere la trattativa per Locatelli: il possibile scenario

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di Serie A: la Juventus inizierà contro l’Udinese e Max Allegri spera di poter avere il centrocampista tanto desiderato, ovvero Manuel Locatelli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un nuovo incontro in settimana con il Sassuolo: la Juventus potrebbe venire incontro alle richieste di Carnevali con un prestito annuale e non biennale per chiudere finalmente la trattativa.

