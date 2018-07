La Juventus non ha ancora chiuso il suo mercato e potrebbe ingaggiare Godin, Pogba e un terzino tra Marcelo e Bernat, senza dimenticare Golovin

Sarà una Juventus grandi firme? La più prestigiosa è arrivata pochi giorni fa ed è quella di Cristiano Ronaldo. Secondo Tuttosport, il suo arrivo potrebbe calamitare a Torino altri grandi campioni. La Juve vuole la Champions e cerca nuovi rinforzi di qualità ed esperienza per riportare a Torino un trofeo che ormai manca da troppi anni. I bianconeri sono pronti a tornare alla carica per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che è pronto a cambiare aria.

Il Polpo è uno dei più amati dai tifosi bianconeri e non è da escludere un ritorno di fiamma per il francese come non è da escludere una permanenza di Miralem Pjanic perché non è necessaria una cessione per far quadrare il bilancio o per la sostenibilità dei conti. La Juve poi proverà a rinforzare la difesa con Diego Godin. L’uruguaiano ha un solo anno di contratto e una clausola da 20 milioni e se non rinnoverà con l’Atletico potrebbe sposare la causa bianconera. Potrebbe partire invece Alex Sandro: Bernat o Marcelo al suo posto. Sempre viva la pista che porta ad Aleksandr Golovin.