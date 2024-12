Calciomercato Juventus, Rashford in bianconero?

Le ultime sul possibile approdo del calciatore del Manchester United alla Juventus: gli aggiornamenti

Marcus Rashford è prossimo alla cessione. Ormai non è una novità che il classe 1997 lascerà il Manchester United, anche se bisogna ancora capire in quale squadra verrà ceduto. Nicolò Schira ha fatto il punto della situazione.

L’attaccante è stato anche accostato al calciomercato Juventus che vorrebbe sfruttare l’occasione per migliorare il reparto offensivo. È ancora presto per sbilanciarsi, ma sicuramente il giocatore non rimarrà a Manchester.