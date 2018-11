Il difensore francese, Clement Lenglet, ha svelato un curioso retroscena riguardo al mercato della Juventus

Intervistato da Goal.com, il difensore francese Clement Lenglet ha parlato di un retroscena relativo al mercato estivo del 2012: «Ero al Nancy e avevo giocato solo tre mesi nella seconda divisione francese quando la Juventus è venuta per farmi firmare con loro. Tuttavia a quell’epoca avevo 18 anni ed ero da poco nel calcio professionistico. Con la difesa che aveva allora la Juventus non avrei potuto giocare e progredire, non era un buon momento per lasciare il mio club. In questo momento sono molto felice per questa decisione, perché sono arrivato comunque in un club molto grande».