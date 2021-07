Calciomercato Juventus: no ai 100 milioni del Chelsea per Chiesa

Altra maxi offerta rifiutata dalla Juventus per Federico Chiesa: dalla Germania riportano di un no da 100 milioni di euro

La Juventus si gode i suoi azzurri campioni d’Europa: elogi per Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, totem della difesa, e anche per Bernardeschi, sempre tanto criticato ma riscattatosi con i rigori perfetti in semifinale e finale. Sicuramente però chi ha fatto tanto scalpore è Federico Chiesa che si è presentato ai grandi palcoscenici europei.

Secondo quanto riportato dalla BILD, il Chelsea avrebbe offerto 100 milioni di euro alla Juventus per Chiesa: secco no dei bianconeri che rispediscono l’offerta al mittente.