Calciomercato Juventus, riscatto Morata: l’Atletico propone uno scambio clamoroso

Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano al riscatto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid che al contempo vorrebbe proporre uno scambio incredibile

Uno scambio per trattenere Morata. Come rivela Tuttosport, l’Atletico Madrid avrebbe proposto alla Juventus di scambiare i cartellini di Dybala e Morata: in questo modo lo spagnolo diventerebbe bianconero senza necessità di sborsare i 45 milioni dell’accordo. Simeone non ha infatti particolare feeling con Alvaro e sarebbe ben felice di accogliere il connazionale Paulo.

La Juventus avrebbe preso tempo: al momento, infatti, la Joya ha una valutazione superiore allo spagnolo, ma il rischio legato a Dybala è quello di perderlo a zero.