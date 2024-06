Calciomercato Juventus, RIVELAZIONE CLAMOROSA su Vlahovic: riguarda il SUO FUTURO con il club della Vecchia Signora

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto su Dusan Vlahovic. L’attaccante, reduce dall’eliminazione dall’Europeo con la sua Serbia, potrebbe salutare la Juventus già quest’estate. Di seguito le sue dichiarazioni.

FUTURO VLAHOVIC – «La Juventus valuterebbe con grande attenzione un’offerta per Vlahovic. Porterebbe molti soldi in cassa al club e, in più, abbasserebbe il monte salariale. Non è un caso che si parlava di Zirkzee».