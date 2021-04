Calciomercato Juventus: Ronaldo al posto di Cavani allo United?

Nuove indiscrezioni di mercato sul futuro di Cristiano Ronaldo, sotto contratto fino al giugno 2022 con la Juve

Arrivano nuove voci su un futuro lontano dalla Juventus di Cristiano Ronaldo. Il super agente del portoghese, Jorge Mendes, si starebbe muovendo per un’eventuale cessione del cinque volte Pallone d’Oro e avrebbe sondato il terreno per un ritorno al Manchester United.

Secondo il portale Todofichajes.com, lo United,, sarebbe la squadra più accreditata per rilevare il cartellino di CR7 in caso d’addio alla Juve. I ‘Red Devils’ punterebbero sulla stella lusitana per sostituire Cavani.

