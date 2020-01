Calciomercato Juventus, non solo gli acquisti a Torino si lavora anche sulle cessioni: tra i nomi anche quello di Rugani

Non solo operazioni in entrata, la Juventus lavora anche alle cessioni. In attesa di capire quale sarà il futuro di Pjaca si pensa anche a quello di Rugani.

Come riporta Tuttosport ci sarebbero sirene inglesi sul calciatore. Primo tra tutti l’Everton di Ancelotti ma anche il Leicester. In Serie A invece anche l’Atalanta avrebbe fatto un sondaggio.