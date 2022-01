Calciomercato Juventus, Scamacca ma non solo: da Azmoun a Martial, i nomi per l’attacco

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juventus: nella lista dei bianconeri per rinforzare l’attacco non ci sarebbe solo il nome di Scamacca

Gianluca Scamacca rimane l’obiettivo principale per la Juventus per riforzare il reparto offensivo, se non a gennaio quantomeno a partire da giugno. Tuttavia l’alta valutazione che il Sassuolo fa dell’attaccante spinge i bianconeri ad alcune riflessioni.

In casa bianconera pertanto sono stati sondati anche i profili di Azmoun (chieste informazioni allo Zenit nella giornata di ieri) e Martial (in uscita dal Manchester United, piace molto al Siviglia). Si parla poi anche di Origi del Liverpool, in ripresa da un infortunio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

