Calciomercato Juventus, SFUMA Adeyemi: il calciatore CHIUDE ai bianconeri! Ecco le sue PAROLE

Karim Adeyemi si tira fuori dalla corsa al trasferimento alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo

A lungo obiettivo del calciomercato Juventus, sembra essere arrivato il momento di depennare Karim Adeyemi tra i possibili arrivi. Le parole riportate dalla BILD dopo l’intervista al giocatore fanno capire molto bene la sua volontà.

IL PUNTO – «Karim Adeyemi conferma che non andrà alla Juventus, come rivelato: “Sono felice e mi piace essere qui al Borussia Dortmund”. “Mi è sempre stato chiaro che volevo giocare per il BVB, il mio piano non è cambiato”, ha detto alla BILD».