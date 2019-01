Calciomercato Juventus: Leonardo Spinazzola verso la permanenza in bianconero. Accantonata l’alternativa Darmian, idea Emerson Palmieri per l’estate

Calciomercato Juventus: il club bianconero pare intenzionato a trattenere Leonardo Spinazzola. Il laterale sinistro, come riporta Sky Sport, è stato accostato insistentemente al Bologna, ma, dopo il buon esordio in maglia bianconera – seguito al lungo infortunio – proprio contro i rossoblù in Coppa Italia, è destinato a non lasciare il club torinese. Accantonata, così, l’ipotesi che portava a Matteo Darmian, mentre per l’estate resta viva l’idea Emerson Palmieri; la Juve ha avviato un sondaggio per il difensore del Chelsea, che potrebbe arrivare in bianconero in estate.