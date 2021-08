Calciomercato Lazio: Basic è arrivato in città. Domani le visite

Basic è ormai ufficiosamente un giocatore della Lazio: in serata il centrocampista croato è sbarcato a Roma

Toma Basic è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio. Il centrocampista croato, in arrivo dal Bordeaux, come rivelato da Gianlucadimarzio,com, è sbarcato in serata all’aeroporto di Roma Ciampino.

Domani in mattinata l’ormai neo giocatore biancoceleste svolgerà le visite mediche di rito in clinica Paideia e già nel pomeriggio potrebbe allenarsi con i suoi nuovi compagni. E chissà che non possa essere a disposizione già sabato contro lo Spezia.