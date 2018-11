Caceres fuori dal progetto di Inzaghi: addio alla Lazio a gennaio

Calciomercato Lazio, Martin Caceres può dare l’addio a gennaio: il difensore non sta trovando spazio in biancoceleste

Arrivato nel gennaio 2018 dal Verona, dove era stato parcheggiato per lo slot da extracomunitari, Martin Caceres potrebbe dare l’addio alla Lazio a gennaio. Il centrale difensivo non è considerato una prima scelta da Simone Inzaghi e non mancano i club interessati…

L’uruguaiano ha raccolto appena 4 presenze in Serie A, con il tecnico biancoceleste che gli ha spesso preferito il giovane Felipe Luiz: l’ex Juventus non ha intenzione di guardare i compagni dalla panchina e il suo agente è al lavoro per trovare una nuova sistemazione, attesi aggiornamenti…