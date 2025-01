Calciomercato Lazio, corsa a due per Hysaj: oltre al Lecce lo segue un altro club di Serie A!

Calciomercato Lazio, corsa a due per il terzino ex Napoli Elseid Hysaj: oltre al Lecce lo segue un altro club di Serie A! Le ultime

Elseid Hysaj è fuori dalle liste per la Serie A e per l’Europa League e per il calciomercato Lazio è ormai fuori dal progetto. La società biancoceleste, infatti, sta cercando di cederlo durante la prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, si sarebbe fatto avanti il Lecce, che vorrebbe prendere il difensore solo in prestito. Nelle ultime ore, però, anche l’Empoli avrebbe mostrato un interesse: sfida a due in vista per l’ex terzino del Napoli?