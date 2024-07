Calciomercato Lazio: pressing per Cherki, ecco le cifre dell'affare

calciomercato Lazio, i biancocelesti vanno in pressing su Cherki dell’Olympique Lione: ecco la prima offerta ai francesi

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono diversi i nomi presenti sul taccuino della Lazio per quanto riguarda il colpo in avanti.

Rayan Cherki è un’opportunità dettata dal fatto che il ragazzo è ad un anno dalla scadenza contrattuale ma servono comunque minimo 18-20 milioni complessivi con alta percentuale di futura rivendita. Il grande ostacolo per il franco-algerino si chiama Borussia Dortmund che in questo momento è in vantaggio sul calciatore.

