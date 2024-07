Calciomercato Lazio, resta vivo il SOGNO Greenwood: il Marsiglia FRENA

Le ultime sul futuro di Mason Greenwood, attaccante del Manchester United e grande obiettivo di mercato della Lazio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, continua a restare vivo il sogno Mason Greenwood per la Lazio grazie alla brusca frenata del Marsiglia. Il club francese aveva infatti chiuso con il Manchester United per 31 milioni più bonus e il 40% della futura rivendita, ma i tifosi hanno scatenato una vera e propria insurrezione popolare per le vicende che hanno coinvolto in passato il giocatore.

Così in questo caos Lotito è pronto a rifarsi sotto e passare al contrattacco alzando la propria proposta da 20 a 25 milioni di euro.