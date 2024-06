Calciomercato Lazio, Guendouzi VUOLE ANDARE VIA: pronto l’OFFERTA UFFICIALE dall’estero

Mattéo Guendouzi sembra sempre più vicino a salutare la Lazio. Su di lui c’è un club pronto ad offrire fino a 30 milioni di euro

La Lazio si trova in una situazione parecchio difficile. A partire dal caso Igor Tudor, allenatore arriva a stagione in corso al posto di Sarri ma che per alcune frizioni con lo spogliatoio rischierebbe l’addio.

Se le ultime notizie sembrano confermare l’ex tecnico del Marsiglia, al tempo stesso questo scenario allontanerebbe un giocatore che non si è mai trovato bene con lui ovvero Mattéo Guendouzi.

Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista sarebbe pronto a chiedere alla società la cessione e su di lui c’è forte l’Aston Villa. Il club inglese è pronto ad offrire una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.