Calciomercato Lazio, in uscita Murgia e Rossi: i club interessati

La Lazio a gennaio potrebbe sfoltire il suo organico mandando a giocare i giovani Murgia e Rossi. Per quanto riguarda Alessandro Murgia, secondo “Sky Sport”, il centrocampista classe 1996 in questa stagione è stato utilizzato da Simone Inzaghi appena 4 volte in totale, mentre nella passata stagione aveva collezionato complessivamente 27 presenze e segnato 2 reti. Visto lo scarso impiego finora, il club capitolino sarebbe orientato a cedere il nazionale Under 21 in prestito secco fino a giugno. Su di lui è forte l’interesse soprattutto di due club di Serie A: l’Empoli e il Genoa, che potrebbero dar vita a un duello per assicurarselo.

Il giovane attaccante Alessandro Rossi, invece, tornato alla base dopo l’esperienza in Serie B con la Salernitana nella passata stagione (27 presenze e 3 gol), ha collezionato finora 2 presenze in Europa League con la Lazio e potrebbe tornare a gennaio nel torneo cadetto. A lui sta pensando il Pescara, fra i club di vertice del torneo, che prima di prenderlo vorrebbe però cedere Andrea Cocco.

