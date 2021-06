Calciomercato Lazio: l’Arsenal offre Torreira per arrivare Correa

Stando a quanto riporta La Repubblica, l’Arsenal potrebbe inserire Torreira come pedina di scambio per arrivare a Correa

Il mercato estivo della Lazio si preannuncia bollente. Dopo l’arrivo di Sarri, sta lavorando per rafforzare i vari reparti: non solo esterni d’attacco, la società pensa anche a qualcuno per il centrocampo. Torna, così, forte il nome di Lucas Torreira: uruguaiano con passaporto spagnolo (non occuperebbe lo slot di extracomunitario) e conoscitore della Serie A.

Dopo la stagione all’Atletico Madrid, però, l’Arsenal non lo vede più nei piani per la squadra e – come riporta La Repubblica – potrebbe diventare una pedina di scambio per arrivare a Correa. I Gunners, infatti, corteggiano da tempo l’argentino e potrebbero inserire Torreira (più conguaglio) per arrivarci.