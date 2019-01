La Lazio piomba su Malcom del Barcellona, contatti in corso

Da Roma… a Roma! Malcom del Barcellona è l’oggetto del desiderio in casa Lazio per il calciomercato invernale. Lo riporta ‘Sport’

La Lazio si fa avanti seriamente per Malcom del Barcellona. La notizia è stata riportata dal quotidiano spagnolo ‘Sport’ sempre ben informato sulle vicende blaugrana. L’attaccante brasiliano classe 1997 la scorsa estate era stato seguito da Inter e Roma, ma poi scelse il Barcellona (proprio ai nerazzurri ha siglato il parziale gol dello 0-1 a San Siro in Champions). Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, dunque, Malcom può lasciare il Barcellona nel corso di questa sessione di calciomercato. Fin qui son state poche le presenze concesse al brasiliano dal tecnico Valverde, ragion per cui i blaugrana stanno pensando di cederlo a gennaio. Ma non in Cina, all’Evergrande Guangzhou, squadra allenata da Fabio Cannavaro.

Secondo Sport si è fatta avanti con insistenza la Lazio. Il direttore sportivo del club capitolino, Igli Tare, su mandato del presidente Claudio Lotito, ha allacciato i contatti con la dirigenza blaugrana. La Lazio non avrebbe problemi a pagare l’ingaggio del calciatore, tuttavia c’è da trattare sulla formula del trasferimento. L’idea della Lazio è un prestito oneroso con opzione di acquisto a titolo definitivo tra sei mesi. Tare non molla, andrà convinto Malcom che al momento non è così convinto di lasciare il Barcellona. Curiosità: la scorsa estate era praticamente dato per fatto il suo arrivo a Roma, sponda giallorossa, ma all’ultimo minuto scelse i catalani.