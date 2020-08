Calciomercato Lazio, non solo David Silva. Altri due colpi in arrivo per Inzaghi che il prossimo anno dovrà ricostruire una Lazio da Champions

NON SOLO SILVA- Come riporta il Messaggero, non solo David Silva, Lotito entro pochi giorni conta di chiudere anche per Mohammed Fares della Spal e Borja Mayoral del Real Madrid. Con il primo, chiesto espressamente da Inzaghi, la chiusura è molto vicina. Una formalità secondo i manager di entrambi i giocatori.