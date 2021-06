Lazio, si cerca un nuovo portiere: occhi su Kepa che ha aperto ai biancocelesti

Ancora importanti novità per il calciomercato della Lazio: il portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga avrebbe aperto ai biancocelesti

La Lazio lavora senza sosta sul mercato in questi giorni. Dai vari obiettivi per rinforzare la squadra in attacco e in difesa, passando per i vari esuberi da piazzare, la società biancoceleste starebbe cercando anche un’alternativa tra i pali.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, la Lazio avrebbe fatto un sondaggio su Kepa Arrizabalaga del Chelsea, già allenato da Maurizio Sarri nel 2018-19. Il portiere spagnolo avrebbe aperto all’ipotesi biancoceleste, ma la trattativa è molto complicata, soprattutto per i costi: nel 2018 i Blues pagarono il 26enne 80 milioni di euro. Igli Tare, dunque, proverà a lavorare sul prestito, cercando di convincere i londinesi a pagare metà dello stipendio.