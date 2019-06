Calciomercato Lazio: pronto il rilancio del Psg per Savic, le ultime

Leonardo in forte pressing per Sergej Milinkovic Savic: pronta un’offerta più alta per convincere Lotito a cedere il serbo

Si tinge sempre più di blu il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Leonardo, uomo mercato del Paris Saint Germain, sarebbe in forte pressing per strappare il serbo alla concorrenza (in particolare alla Juventus).

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex dirigente rossonero avrebbe formulato una proposta economica pari a 75 milioni di euro, una cifra che starebbe facendo vacillare il patron della Lazio Lotito. L’impressione è che la trattativa sia piuttosto vicina alla classica fumata bianca.