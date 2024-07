Calciomercato Lazio, RITORNO DI FIAMMA sulla sinistra: i biancocelesti ACCELERANO per l’obiettivo

La Lazio di Marco Baroni è pronta a rinforzarsi ancora. Ritorno di fiamma per l’esterno che il tecnico già conosce

Il calciomercato Lazio prosegue con nuovi colpi all’orizzonte. Secondo il Corriere dello Sport, un profilo già cercato in passato potrebbe riprendere quota per unirsi al club biancoceleste per la stagione 2024/2025.

Josh Doig, terzino del Sassuolo retrocesso in Serie B, sarebbe un nome perfetto per Baroni dato che il tecnico l’aveva già allenato a Verona. La valutazione è di 6 milioni di euro.