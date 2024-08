Calciomercato Lazio, salgono le quotazioni per VITOR ROQUE: il PIANO di Fabiani per l’attaccante

Vitor Roque è sempre più un obiettivo in casa Lazio. Ecco la situazione sulla trattativa per l’attaccante del Barcellona

Il calciomercato Lazio mette la freccia per Vitor Roque. Secondo il Corriere dello Sport i biancocelesti starebbero cercando con insistenza un attaccante dopo l’addio di Immobile, venduto al Besiktas.

L’attaccante classe 2005, in uscita dal Barcellona che chiedono 40 milioni di euro, non si muoverà per cifre minori. Rifiutato dunque la proposta di 20 più il 50% sulla futura rivendita, la Lazio starebbe pensando di accontentare il ragazzo, che vuole la Serie A, con una proposta di prestito.