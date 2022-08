Calciomercato Lazio, Sarri sogna Lo Celso: affare bloccato da Luis Alberto. La situazione

Calciomercato Lazio: il sogno di Sarri per il centrocampo sarebbe Lo Celso, ma l’arrivo dell’argentino è bloccato da Luis Alberto

Il sogno per il centrocampo di Maurizio Sarri porta il nome di Giovani Lo Celso, argentino in uscita dal Tottenham. L’operazione resta complicata per due motivi. I tempi non sono favorevoli, serve un sorpasso sulla Fiorentina. Pradé nega e smentisce trattative per l’argentino con il Tottenham, ma nelle prossime ore può accelerare e chiudere, scavalcando il Villarreal, dove il centrocampista di proprietà Spurs ha giocato negli ultimi sei mesi. La Lazio, volendo, si potrebbe inserire, agendo in fretta.

Lotito al momento riflette e prende tempo, non vorrebbe regalare Luis Alberto. Il Siviglia ha rimandato ogni discorso per lo spagnolo a fine agosto per strapparlo a prezzo di saldo. L’unico per non rimpiangere la partenza del Mago sarebbe sostituirlo con il giocatore campione d’America in carica. Paratici e il Tottenham, in ottimi rapporti con Lotito, favorirebbero il prestito con diritto (non obbligo) di riscatto. L’argentino preme per trovare una soluzione in fretta e la Lazio gli andrebbe bene ma serve stringere con i tempi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

