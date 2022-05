Calciomercato Lazio, sfuma un obiettivo per la porta? Vicino al rinnovo

Calciomercato Lazio: per i biancocelesti potrebbe sfumare il colpo per la porta che sta per rinnovare

In estate, la Lazio dovrà sistemare la porta e tra gli obiettivi come possibile numero 12 c’è anche il nome di Ivan Provedel sulla lista del d.s. Tare. Il portiere è in scadenza con lo Spezia, ma il colpo potrebbe sfumare per i biancocelesti.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il club ligure starebbe definendo gli ultimi dettagli per il rinnovo del calciatore. Non tesserarlo a zero, significherebbe automaticamente addio all’affare per la Lazio.