Calciomercato Lazio: si pensa al colpo Gotze. Derby con la Roma

La Lazio starebbe pensando a Mario Gotze per il prossimo calciomercato: in vista un derby con la Roma per il tedesco

La Lazio ci riprova. Dopo il colpo Miroslav Klose nel 2011, i biancocelesti vogliono portare a Roma un altro tedesco e un’altra volta a parametro zero. Stiamo parlando di Mario Gotze. Dal canto suo l’attaccante del Borussia Dortmund ha già affermato di voler lasciare la Bundes ed il suo entourage, al tempo stesso, ha ammesso i contatti con alcuni club italiani.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non mancheranno le difficoltà: a partire dell’ingaggio del calciatore. Il campione del mondo 2014 in Germania guadagna circa 5 milioni netti all’anno ed è difficile che scenda sotto i 4. L’altro elemento da valutare è quello relativo alle condizioni fisiche del giocatore, spesso colpito da infortuni vari.