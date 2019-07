Calciomercato Lazio: fatta per Kiyine, visite mediche in corso

Sofian Kiyine si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio: il centrocampista classe 1997 sta sostenendo le visite mediche

Dopo le visite di ieri per Jony, Radu, Badelj e Durmisi, ora tocca a Sofian Kiyine. Come riporta Tuttomercatoweb, il centrocampista classe 1997 è in questi minuti nella clinica laziale per sostenere le visite mediche.

Dopo firmerà il contratto con la Lazio e poi si metterà subito in viaggio verso San Gregorio Magno, dove raggiungerà la Salernitana in ritiro. Si sposterà in Campania in prestito secco per la durata di un anno.