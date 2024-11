Calciomercato Lecce, aumenta l’interesse per Dorgu: big di Premier e non solo, la situazione per gennaio

Le ultime sul futuro di Patrick Dorgu, esterno del Lecce, in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe in costante aumento l’interesse per Patrick Dorgu del Lecce. L’esterno danese ha infatti già attirato l’attenzione di big di Premier League come Chelsea e Tottenham, oltre a Juve, Milan e Napoli in Serie A.

L’intenzione del club giallorosso è comunque quella di non privarsi del calciatore già nel calciomercato di gennaio nel pieno della lotta per non retrocedere. Tutto rimandato quindi all’estate 2025, quando potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.