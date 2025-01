Karlsson si presenta al Lecce: «Qui per riscattarmi! Ecco perché a Bologna le cose non sono andate bene»

Karlsson, nuovo giocatore del Lecce, si è presentato così alla nuova squadra dopo essersi trasferito in Puglia (dopo l’esperienza al Bologna)

LE PAROLE – «Quando ero a Bologna abbiamo discusso riguardo le migliori opportunità per il mio futuro. Quando il Lecce si è presentato ho parlato con Corvino e sono state delle discussioni positive. Sono molto felice di essere qui. Tutto è andato molto velocemente. In 24 ore ero già in campo. Sono davvero felice di essere qui. Dall’Eredivisie alla Serie A c’è uno step importante. Nello scorso campionato ho avuto difficoltà a giocare sia per problemi fisici sia per la concorrenza dei compagni. È stato difficile trovare spazio. Questa è la migliore soluzione. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di dimostrare il mio valore»