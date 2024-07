Calciomercato Lecce, nuova PLUSVALENZA da urlo per Corvino: ecco quanto incasserà il club per PONGRACIC

Calciomercato Lecce, nuova PLUSVALENZA da urlo per Corvino: ecco quanto incasserà il club per il difensore PONGRACIC

Il Lecce è pronto a salutare Pongracic. Uno dei grandi artefici della salvezza conquistata lo scorso anno è già virtualmente un giocatore del Rennes.

Il difensore croato, infatti, non è neanche stato inserito nell’elenco per il ritiro. Corvino, comunque, non può che essere felice. Appena due anni fa l’ex Borussia Dortmund venne acquistato per circa 2 milioni di euro dal Wolfsburg. Ora, invece, è stato venduto per 14 milioni di euro più 2 di bonus!