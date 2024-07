Calciomercato Lecce, Pongracic dirà ADDIO ai giallorossi? Una BIG ITALIANA forte sul difensore

Calciomercato Lecce, POSSIBILE ADDIO da parte del difensore pugliese Pongracic. Una big italiana sul giocatore

Come riportato da Calcio Lecce, il Lecce sta pensando ad una cessione importante per cercare di potenziare al meglio la squadra. Nel mirino delle big del calcio italiano c’è sicuramente il difensore croato Pongracic.

In pole position ci sarebbe il Bologna che per lui è pronto a spendere 15 milioni di euro per il difensore. Ora serve a tutti i costi spingere la trattativa verso la fatidica fumata bianca.