Calciomercato Lecce, Pierret SI PRESENTA: «Ecco perché HO SCELTO di venire in Italia. Il mio idolo è...»

Calciomercato Lecce, ecco le parole del nuovo acquisto Pierret in CONFERENZA STAMPA tra voglia di fare bene ed entusiasmo

Balthazar Pierret, nuovo acquisto del Lecce, ha voluto presentarsi così in conferenza stampa. Ecco le parole riportate dal giocatore giallorosso.

«Ho scelto Lecce dopo aver discusso molto col direttore Corvino. Non è stato necessario molto per convincermi perché le ambizioni del club coincidevano con le mie. M’ispiro a Toni Kroos, è la mia fonte di ispirazione. Ho seguito molto il campionato di Serie A italiana, soprattutto il Lecce. Ho scelto il 65, penso che sarà il numero giusto per questa sfida in Italia»