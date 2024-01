Calciomercato, niente Italia per Bonucci: ecco dove giocherà

Calciomercato, niente ritorno in Italia per Leonardo Bonucci: il difensore ex Juve andrà a giocare in Turchia

Leonardo Bonucci alla fine lascerà la Germania e Berlino in questa finestra di calciomercato, ma non per far ritorno in Italia, dove avevano chiesto informazioni Genoa e Roma. Nel suo futuro c’è un’ultima esperienza all’estero, per la precisione al Fenerbahce in Turchia.

Come riportato da Tuttosport, l’ex Juve indosserà quindi il gialloblu della squadra di Istanbul. Il quotidiano parla del ruolo decisivo di Edin Dzeko, che lo ha convinto ad accettare la corte dei turchi. Per lui pronto un contratto di 6 mesi, in cui guadagnerà 2.8 milioni.